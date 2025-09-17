Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio en Coria

Una campaña promovida por Ecovidrio concienciará y sensibilizará en Coria para fomentar el reciclaje de vidrio en los hogares. Para ello, se realizará una entrega de bolsas para el reciclaje de vidrio en los puntos más concurridos para concienciar sobre la importancia del reciclaje en los hogares.

Esta campaña, que se desarrolla en otros 15 municipios de la región, en colaboración con los ayuntamientos, se desarrollará mañana jueves 18 de septiembre en la ciudad cauriense con el reparto de bolsas en la zona del mercadillo y la calle Encierro con la calle Parras.

La jornada consistirá en facilitar información por parte de educadores ambientales que repartirán bolsas específicas para facilitar el reciclaje de vidrio. Al mismo tiempo, facilitarán y aportarán información y resolverán las dudas de los ciudadanos sobre lo que se debe depositar en los contenedores verdes y los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio.

Los educadores estarán en la zona del mercadillo de 9.00 a 11.30 horas, en la confluencia de la calle Encierro con la calle Parras; de 12.30 a 14.00 y, por la tarde, de 17.00 a 18.30 en la avenida Monseñor Riberi y de 19.00 a 20.00 horas en la confluencia de la calle Encierro con la calle Parras, avenida Extremadura.