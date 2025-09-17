De octubre a junio
La Universidad Popular de Torrejoncillo programa cursos de teatro en tres niveles
Ya se ha abierto el plazo de inscripción. Se enseñará creatividad y expresión a niños, jóvenes y adultos
El Ayuntamiento de Torrejoncillo, a través de la Universidad Popular, ha organizado un amplio programa de cursos de teatro 2025/26 para los cuales ha abierto el plazo de inscripción. Las clases se desarrollarán de octubre a junio y las personas interesadas podrán formarse y disfrutar en el escenario.
Los cursos tendrán tres niveles: infantil, a partir de 5 años; juvenil y adultos – con dos grupos: miércoles y martes. Se enseñará expresión, creatividad, confianza y trabajo en equipo para convertir el teatro en una experiencia única este año. La programación finalizará con el montaje final ‘La Quema de Torrejoncillo’. El Teatro se vive en escena y en la calle. Las inscripciones pueden realizarse en la casa de la cultura de Torrejoncillo y las plazas serán limitadas y se establecerá un orden de inscripción.
