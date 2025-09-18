Celebrarán el Día del Turismo en Coria con varias actividades el día 27

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Coria, a través de la Oficina Municipal, ha preparado una completa programación cultural y turística que permitirá a vecinos y visitantes descubrir el rico patrimonio histórico, artístico y monumental de la ciudad. Esto será a través de jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y una exposición de caricaturas. El fin de esta celebración es poner en valor los recursos turísticos, acercarlos a la población y destacar su importancia como motor cultural y económico.

Entre las principales actividades programadas para el sábado 27 de septiembre, la Oficina de Turismo destaca la Jornada de Puertas Abiertas en la sala Museística de la Cárcel Real de 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a 18.30. Los domingos solo por la mañana y los lunes cerrado.

También el claustro del Convento de la Madre de Dios. También habrá una visita guiada al Palacio de los Duques de Alba, una experiencia única para descubrir uno de los enclaves más representativos del patrimonio nobiliario de Coria. Igualmente, habrá una muestra ‘The Caricature Horror Exhibition Show’, de la Asociación Española de Caricaturistas, entre otros actos con los que el ayuntamiento refuerza su compromiso con la promoción turística.