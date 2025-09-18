Impulsa la diputación
El Festival de Oficios Artesanos llegará a Moraleja este sábado
Toda la mañana y toda la tarde se realizarán talleres de artesanía y otras actividades abiertas al público. También habrá música y baile
La plaza de Toros de Moraleja acogerá el Festival de Oficios Artesanos de la provincia de Cáceres 2025 el sábado 20 de septiembre. Este evento comenzará a las 10.00 horas y se alargará hasta las 14.00 en horario de mañana y por la tarde de 16.00 a 20.00. Se vivirá una jornada donde se desarrollarán demostraciones en vivo, talleres participativos y masterclass.
También habrá un mercado artesanal y actividades abiertas al público. Un encuentro para celebrar la artesanía tradicional y contemporánea, organizado por Artesanex y la Diputación Provincial de Cáceres. El programa se complementará con pasacalles del grupo Jóvenes Extremeños. Las personas que deseen participar en los talleres podrán apuntarse en la casa de la cultura de Moraleja.
