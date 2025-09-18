Hasta mayo
El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
La primera caminata tendrá lugar el 5 de octubre con ’El camino del hierro’
La Mancomunidad Valle del Alagón ha organizado un total de diez rutas dentro del V Circuito Mancomunado del Valle del Alagón ‘Mancomunidad en marcha’. Desde la organización se recordó que habrá premios para los participantes que rellenen el carnet senderista asistiendo a todas las pruebas del circuito.
El programa comenzará el 5 de octubre con ‘El camino de hierro’ y se continuará el 25 del mismo mes con la ruta ‘Al atardecer por la vía de la plata’, en Carcaboso. Las siguientes rutas serán los días 9 y 23 de noviembre en Montehermoso y Calzadilla, respectivamente. Ya en 2026, el programa se retomará en enero el día 25 de Guijo de Galisteo a Guijo de Coria; el 8 de febrero por Monfragüe, y el 1 de marzo se realizará la denominada ‘Los tres pueblos: el Batán’. El 15 de marzo el escenario será Huélaga, el 4 de abril la ruta del Espárrago en Valdeobispo y el 10 de mayo El Robledal, en Aceituna.
