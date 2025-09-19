Jornada sobre envejecimiento activo intergeneracional el 3 de octubre en Pescueza

La Asociación Amigos de Pescueza junto con el ayuntamiento llevará a cabo una jornada sobre envejecimiento activo intergeneracional por el Día Internacional de las Personas Mayores que se conmemora el 1 de octubre. Por este motivo, desde la asociación lo celebrarán con estas jornadas de ocio y envejecimiento activo, intergeneracionales, que se harán el 3 de octubre, con mayores de pueblos de la comarca del Valle del Alagón y escolares del colegio público Camilo Hernández de Coria.

Estas jornadas están financiadas por la Fundación La Caixa. Comenzarán a las once de la mañana con la intervención de la alcaldesa, Agustina Fernández, y le seguirá la presidenta de la asociación, Cristina Iglesias. Después intervendrá, Santiago Cambero, delegado en Extremadura de Fundación La Caixa y habrá actividades de animación comunitaria y participación intergeneracional.