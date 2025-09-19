Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moraleja ofrece un variado y amplio programa de talleres para el curso 2025/26

Habrá pintura, manualidades, narración oral y estampación creativa y las inscripciones se realizarán desde el 22 de septiembre

Trabajos realizados en un taller de manualidades anterior.

Trabajos realizados en un taller de manualidades anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

Los vecinos del municipio de Moraleja podrán disfrutar de un amplio programa de talleres culturales 2025/2026. Por un lado, el Centro Local de Idiomas impartirá clases de inglés, mientras que la Asociación de Universidades Populares de Extremadura impulsará el Club de Lectura Infantil, así como actividades de pintura, manualidades textiles, ganchillo, narración oral, estampación creativa y un taller sobre ‘Crea tu falda de Traje Regional'. También habrá manualidades para los más pequeños y Escuela de Teatro. A todo ello se sumará curso de iniciación de máquina de coser.

Las inscripciones se realizarán en la casa de la cultura de Moraleja en horario de 10.00 a 14.00 horas y el plazo se abrirá el próximo 22 de septiembre.

