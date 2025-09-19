Símbolos
Presentan el diseño de la nueva bandera de la ciudad de Coria
El emblema, cuyo proyecto ha sido aprobado en pleno ordinario, estará presente en actos institucionales y eventos públicos
El Ayuntamiento de Coria ha presentado, en un acto esta mañana, el diseño de la que será la futura bandera municipal, un emblema que, una vez aprobado en pleno ordinario, pasará a formar parte del patrimonio institucional de la ciudad. La alcaldesa, Almudena Domingo, manifestó que «durante años, Coria ha contado con un escudo heráldico que recoge su historia y su identidad. Sin embargo, hasta la fecha, la ciudad no disponía de una bandera oficial que la representara de manera visual en actos institucionales y eventos públicos».
Por ello, con el objetivo de dotar a Coria de este elemento representativo, el consistorio inició un procedimiento formal en colaboración con la Sociedad Española de Vexilología, entidad especializada en el diseño y adopción de banderas oficiales y, gracias a su asesoramiento, se ha podido desarrollar una propuesta que cumple con todos los criterios técnicos, históricos y vexilológicos», afirmó.
La futura bandera de Coria presenta, entre otras características, que es de color rojo carmesí, en el centro aparece un león rampante coronado de color amarillo y cuatro castillos amarillos con puertas y ventanas rojas, haciendo referencia a la vinculación con el Reino de Castilla. El diseño debe de aprobarlo la Junta de Extremadura.
