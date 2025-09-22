El Ayuntamiento de Coria retoma las reuniones del Plan Urbanístico

El Ayuntamiento de Coria retoma hoy lunes las reuniones para la presentación y debate del Plan General de Ordenación Urbana. Así lo ha dado a conocer en una nota en la que explica que desde que se adjudicó la redacción de dicho Plan, «el ayuntamiento está trabajando en una serie de reuniones con técnicos, empresarios y asociaciones de la ciudad para la presentación y discusión del Plan».

Estas reuniones, añade la nota, están orientadas a informar y recoger las opiniones de los vecinos, asociaciones, y grupos de interés sobre el futuro desarrollo de la ciudad. Concretamente, hoy se celebra el quinto encuentro donde se trataron las viviendas irregulares. El Plan General es una herramienta fundamental para la planificación y ordenación del territorio, que define el uso del suelo, las infraestructuras y los servicios en la ciudad para los próximos años.

Con el fin de garantizar la participación activa de la ciudadanía en el proceso, se han programado diversas reuniones donde los responsables del Plan han expuesto los aspectos clave del mismo y escuchado las sugerencias y preocupaciones de los participantes. El fin de estas reuniones es proporcionar a todos los convocados la oportunidad de conocer en detalle los proyectos contemplados.