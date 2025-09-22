Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz

Se ha celebrado en Olivenza el pasado sábado con otros dos novilleros, los tres pertenecientes a la Escuela Taurina pacense

Manuel León salió a homrbros el pasado sábado en la plaza de Olivenza.

Nieves Agut

El cauriense y novillero de Coria, Manuel León, se ha proclamado triunfador del XXIII Certamen de Clases Prácticas de la Diputación Provincial de Badajoz. La final se celebró el pasado sábado en Olivenza, y León lidió junto a otros dos compañeros de la Escuela Taurina de Badajoz, a la que pertenecen todos ellos. Estos son Pepe Martínez y Fran Perera. En esta final se han lidiado 6 novillos de la prestigiosa ganadería de Jandilla.

Manuel León también ganó en el año 2023, el II Bolsín de la Oportunidad Taurina Provincia de Cáceres, organizado por el Círculo Taurino Cauriense. Precisamente, hoy lunes Manuel León toreará en el municipio de Calzadilla a partir de las 18.00 horas con motivo de las fiestas de Los Cristos.

