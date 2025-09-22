Ejercicio 2025
Torrejoncillo destina 22.660 euros en subvenciones para asociaciones
El fin es fomentar actividades de cultura, música, formación y medioambiente, entre otras áreas
El Ayuntamiento de Torrejoncillo destina 22.600 euros en total en subvenciones para asociaciones del municipio y de la pedanía Valdencín. Estas ayudas, que corresponden a la convocatoria 2025, pueden solicitarlas entidades o asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede social tanto en el municipio como pedanía.
En concreto, van dirigidas a sufragar gastos de actividades sobre Cultura, que incluye eventos de teatro, imagen y artes plásticas; Música, en concreto, espectáculos de diversos estilos musicales; Deportes; Educación, dentro de esta área se reflejan cursos, seminarios y otras actividades relacionadas con la formación; Juventud; Tercera edad: Turismo Social: Sanidad y Consumo; Medio Ambiente, en este caso, cursos y actividades de sensibilización en medio ambiente; y Participación Ciudadana, impulsando a asociaciones vecinales. Las solicitudes se presentarán en el ayuntamiento.
