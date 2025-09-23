Inversión junto con diputación
El Ayuntamiento de Aceituna finaliza las obras de la calle Regato con 120.000 euros
Se han renovado las tuberías de recogida de aguas pluviales lo que evita filtraciones o acumulación de agua que pueda dañar casas
El Ayuntamiento de Aceituna ha anunciado la finalización de las obras de instalación de nuevas tuberías de recogida de aguas pluviales y del adecentamiento de la calle del Regato y que se han ejecutado con 120.000 euros costeados junto con la diputación de Cáceres. El alcalde, Josafat Clemente, explicó que «se ha creado una red independiente de pluviales, lo que permite mejorar la evacuación de agua de lluvia y evitar filtraciones o acumulaciones que puedan afectar a viviendas».
Igualmente, detalló que se ha trabajado en el acondicionamiento y embellecimiento de la calle y zonas aledañas, dotándola de papeleras y bancos como mobiliario urbano, para hacerla más cómoda y funcional para todos los vecinos. «Con esta actuación seguimos avanzando en nuestro compromiso con el bienestar y la calidad de vida en Aceituna», manifestó.
