Coria registra un aumento "significativo" del turismo en el periodo estival, según el ayuntamiento

La Oficina Municipal de Turismo de Coria ha dado a conocer los datos de los visitantes que han visitado la ciudad, en concreto, aquellos que han pasado por la oficina de turismo y han requerido información de la localidad. Según estos datos, el sector «ha registrado un aumento significativo en el número de visitantes durante el verano. Los datos demuestran que Coria es un destino atractivo a nivel global, con un incremento del 7,7% en la llegada de turistas respecto de 2024».

La demanda, según el ayuntamiento, «ha aumentado gracias a la gran programación cultural» y con eventos como han sido el Festival de Teatro, el Festival Internacional de Guitarra, mercados artesanales y el Descenso de río Alagón. También destaca que es una de las ciudades más importantes histórico-artística de la región.

Por otro lado, se resalta el turismo digital con un gran impacto significativo, ya que el 80% de las reservas son realizadas a través de plataformas on line y aplicaciones móviles. La alcaldesa, Almudena Domingo, destacó que «estamos viendo un crecimiento en el turismo, que no solo beneficia a la economía local, sino que también esta promoviendo una mayor consciencia sobre la importancia de un turismo responsable y respetuoso», manifestó.