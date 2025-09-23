Están en la dehesa
Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación
El ayuntamiento realiza un nuevo intento tras quedar desierto el primer concurso
El Ayuntamiento de Portaje ha convocado, por segunda vez, el concurso para el arrendamiento de las cuadras de equitación tras quedar desierto en una primera convocatoria. Desde el ayuntamiento se ha explicado que el destino es para uso de Escuela de Equitación y estas instalaciones se encuentran en el polígono 5, parcela 1 de la dehesa. Tienen una superficie de algo más de 2 hectáreas. El plazo para volver a optar y presentar las propuestas será de 15 hábiles a contar desde el día 23 de septiembre.
El arrendamiento de este bien de propiedad municipal se realizará por subasta. La presentación de las ofertas se realizará a través de la sede electrónica del ayuntamiento y el acto de apertura tendrá lugar el miércoles siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas (siempre que transcurran al menos tres días). Esto será a las 11.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento donde puede consultarse el pliego de condiciones.
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- Pescueza comienza los trabajos de la primera fase de la piscina pública