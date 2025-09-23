Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación

El Ayuntamiento de Portaje ha convocado, por segunda vez, el concurso para el arrendamiento de las cuadras de equitación tras quedar desierto en una primera convocatoria. Desde el ayuntamiento se ha explicado que el destino es para uso de Escuela de Equitación y estas instalaciones se encuentran en el polígono 5, parcela 1 de la dehesa. Tienen una superficie de algo más de 2 hectáreas. El plazo para volver a optar y presentar las propuestas será de 15 hábiles a contar desde el día 23 de septiembre.

El arrendamiento de este bien de propiedad municipal se realizará por subasta. La presentación de las ofertas se realizará a través de la sede electrónica del ayuntamiento y el acto de apertura tendrá lugar el miércoles siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas (siempre que transcurran al menos tres días). Esto será a las 11.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento donde puede consultarse el pliego de condiciones.