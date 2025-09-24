Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la ludoteca

Una actividad conciencia a niños sobre el cuidado de los animales en Montehermoso

Personas voluntarias de la Protectora PAM sensibilizan a los más pequeños y les enseñan como ayudar

Una niña acaricia a un perro junto a voluntarias de la Protectora.

Una niña acaricia a un perro junto a voluntarias de la Protectora. / CEDIDA

Nieves Agut

La Protectora de Animales de Montehermoso (PAM), a través de personas voluntarias, ha participado en una actividad dentro de la programación de la ludoteca que impulsa el Ayuntamiento de Montehermoso y que ha tenido como principal objetivo enseñar a los más pequeños cómo pueden ayudar a los animales que se encuentran en situación de abandono.

Los más pequeños se han acercado y han podido conocer de cerca algunos de los animales que los voluntarios de la protectora han rescatado de la calle. Al mismo tiempo, se ha fomentado el respeto que deben tener con todos los seres vivos. Esta Protectora trabaja, de manera altruista, durante todo el año en mejorar la vida de los animales, especialmente, de los abandonados en la calle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents