Convivencia
Un evento realzará el papel de la mujer en el mundo rural el 18 de octubre en Portaje
Estará organizado por la Mancomunidad Rivera Fresnedosa y se cumple la XXIII edición
La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, a través de la Oficina de Igualdad, ha organizado el XXIII Encuentro de Mujeres Mancomunado para el próximo 18 de octubre y que tendrá lugar en Portaje. Este evento, que tenía que celebrarse en marzo pero se aplazó por el mal tiempo, llevará por lema ‘Mujeres para quitarse el sombrero’ y se enmarca dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer Rural en colaboración con la Universidad Popular de Torrejoncillo.
Pueden participar todas las personas que lo deseen y para asistir a la comida de convivencia será necesario realizar inscripción en la casa de la cultura de Torrejoncillo o a través de la directiva de su asociación correspondiente hasta el 8 de octubre. El precio es de 18 euros. Este evento cumple más de dos décadas y tiene como principal objetivo realzar el papel de la mujer en distintos ámbitos del mundo rural, todo ello durante una jornada de convivencia e igualdad.
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal