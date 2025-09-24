Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un evento realzará el papel de la mujer en el mundo rural el 18 de octubre en Portaje

Estará organizado por la Mancomunidad Rivera Fresnedosa y se cumple la XXIII edición

Participantes en un encuentro de una edición anterior.

Nieves Agut

La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, a través de la Oficina de Igualdad, ha organizado el XXIII Encuentro de Mujeres Mancomunado para el próximo 18 de octubre y que tendrá lugar en Portaje. Este evento, que tenía que celebrarse en marzo pero se aplazó por el mal tiempo, llevará por lema ‘Mujeres para quitarse el sombrero’ y se enmarca dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer Rural en colaboración con la Universidad Popular de Torrejoncillo.

Pueden participar todas las personas que lo deseen y para asistir a la comida de convivencia será necesario realizar inscripción en la casa de la cultura de Torrejoncillo o a través de la directiva de su asociación correspondiente hasta el 8 de octubre. El precio es de 18 euros. Este evento cumple más de dos décadas y tiene como principal objetivo realzar el papel de la mujer en distintos ámbitos del mundo rural, todo ello durante una jornada de convivencia e igualdad.

