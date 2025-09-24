Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria

El Ayuntamiento de Coria, junto con la consejería de Infraestructuras y Transportes de la Junta de Extremadura, trabaja en acciones para «facilitar la movilidad sostenible» en área rurales dentro del Proyecto RuralMed Mobility del programa Interreg Euro-Med. La finalidad del citado proyecto, según recoge el consistorio en una nota, es la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como el alquiler (leasing) de vehículos eléctricos y herramientas de monitorización y TIC´s (tecnologías de la información y comunicación). Esto, dijeron, «aumenta el número de viajes y desplazamientos desde y hacia los municipios piloto con vehículos eléctricos y soluciones multimodales, reduciendo las emisiones de CO2 y mejorando la conectividad de la población con los servicios públicos.

En Coria concretamente se instalará un cargador de 22KW para la carga simultánea de 2 vehículos en plazas de aparcamiento adaptadas para personas con movilidad reducida, concretamente, en las dos plazas de aparcamiento situadas frente al Hospital Ciudad de Coria, puesto que es un centro de referencia de zonas rurales y así facilitar traslados con vehículos eléctricos. La instalación del punto de recarga rápida y que estarán disponibles las 24 horas del día.