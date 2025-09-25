Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta 31 de diciembre 2025

El Ayuntamiento de Casillas de Coria aprueba ayudas para asociaciones

El fin es impulsar actividades y proyectos en distintas áreas como cultura, artes, ocio y deportes, entre otras

Mural con el nombre del municipio, en una imagen de archivo.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Casillas de Coria ha aprobado, de manera definitiva, las bases reguladoras de las subvenciones para las asociaciones municipales. Se destinará una cuantía de 2.000 euros y el objetivo es apoyar el desarrollo de programas y actividades a realizar por parte de asociaciones, agrupaciones y entidades (no particulares), tanto en el ámbito sociocultural como en el cooperativo y asociativo. Así como fomentando eventos y actividades que contribuyan a la participación social, al desarrollo de hábitos democráticos, de valores convivenciales, de solidaridad y justicia social. Serán subvencionables, las iniciativas, actividades y programas que se ejecuten en este año, hasta el 31 de diciembre, inclusive. Estos estarán relacionados en las siguientes áreas: deportes, música, cultura, juventud, servicios y prestaciones sociales, integración y promoción de la mujer y jóvenes, desarrollo comunitario, educación y ecología, entre otras.

