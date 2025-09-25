Hasta 31 de diciembre 2025
El Ayuntamiento de Casillas de Coria aprueba ayudas para asociaciones
El fin es impulsar actividades y proyectos en distintas áreas como cultura, artes, ocio y deportes, entre otras
El Ayuntamiento de Casillas de Coria ha aprobado, de manera definitiva, las bases reguladoras de las subvenciones para las asociaciones municipales. Se destinará una cuantía de 2.000 euros y el objetivo es apoyar el desarrollo de programas y actividades a realizar por parte de asociaciones, agrupaciones y entidades (no particulares), tanto en el ámbito sociocultural como en el cooperativo y asociativo. Así como fomentando eventos y actividades que contribuyan a la participación social, al desarrollo de hábitos democráticos, de valores convivenciales, de solidaridad y justicia social. Serán subvencionables, las iniciativas, actividades y programas que se ejecuten en este año, hasta el 31 de diciembre, inclusive. Estos estarán relacionados en las siguientes áreas: deportes, música, cultura, juventud, servicios y prestaciones sociales, integración y promoción de la mujer y jóvenes, desarrollo comunitario, educación y ecología, entre otras.
