Ya están en funcionamiento
El Ayuntamiento de Coria dispondrá de cinco vehículos eléctricos más
Estos nuevos camiones y furgonetas ayudarán a mejorar y facilitar el trabajo a empleados al disponer de más capacidad y volumen
El Ayuntamiento de Coria ha reforzado su flota de vehículos eléctricos con la incorporación de cinco nuevos coches. Estos, según detalló el consistorio en una nota, son de la marca Invicta y con estos nuevos medios se busca «reforzar y modernizar los servicios municipales, garantizando una mayor eficiencia en la atención a la ciudadanía y un mejor desempeño de las labores diarias».
Dos vehículos son tipo furgoneta, con una longitud de 3,65 metros, con capacidad de carta de unos 500 kilos y un volumen de carga de 2 metros cuadrados. Alcanzan una velocidad máxima de unos 90 KM/H y su autonomía es superior a 120 kilómetros. Otro es tipo camión con caja abierta de rejilla, con una longitud de 3,91 metros, con capacidad de carga de unos 600 kilos y permite llevar objetos de gran tamaño. Los otros dos vehículos uno con caja cerrada y otro con caja abierta, con una longitud de 3,95 metros. Todos estos, según el ayuntamiento, cuentan con baterías de litio, aire acondicionado y se recargan directamente en la red ordinaria del ayuntamiento. Irán destinados a servicios de jardines, obras y talleres y les facilitará el trabajo a los trabajadores ya que, entre otras ventajas, podrán transportar mercancías de más volumen.
