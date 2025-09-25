La I Jornada Mujer y Salud Sierra de Gata se celebrará el 4 de octubre en Moraleja

La Casa de la Cultura de Moraleja acogerá el sábado 4 de octubre la I Jornada Mujer y Salud Sierra de Gata que llevará por título ‘Conocerse para cuidarse’, organizada por la Asociación ‘María Telo. Feministas de Extremadura’.

Este evento pretende compartir conocimiento y experiencias, derribar tabúes sobre la salud de las mujeres y fortalecer redes en el medio rural. Entre otros asuntos se hablará sobre menopausia: El nuevo orden hormonal; el ciclo menstrual como signo vital; Endometriosis: La enfermedad invisible; y Mujer y salud mental. También habrá la Exposición ‘Miradas’. Se pondrá un autobús gratuito desde Acebo con paradas en Hoyos y Perales del Puerto, para este evento financiado por la Diputación Provincial de Cáceres.