Casa de la Cultura
La I Jornada Mujer y Salud Sierra de Gata se celebrará el 4 de octubre en Moraleja
Lleva por título 'Conocerse para cuidarse’ y se tratarán asuntos como la menopausia, la salud mental y el ciclo menstrual
La Casa de la Cultura de Moraleja acogerá el sábado 4 de octubre la I Jornada Mujer y Salud Sierra de Gata que llevará por título ‘Conocerse para cuidarse’, organizada por la Asociación ‘María Telo. Feministas de Extremadura’.
Este evento pretende compartir conocimiento y experiencias, derribar tabúes sobre la salud de las mujeres y fortalecer redes en el medio rural. Entre otros asuntos se hablará sobre menopausia: El nuevo orden hormonal; el ciclo menstrual como signo vital; Endometriosis: La enfermedad invisible; y Mujer y salud mental. También habrá la Exposición ‘Miradas’. Se pondrá un autobús gratuito desde Acebo con paradas en Hoyos y Perales del Puerto, para este evento financiado por la Diputación Provincial de Cáceres.
- La XXV Feria Rayana de Moraleja, ejemplo de que «otro modelo de convivencia es posible»
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja impulsará la cooperación transfronteriza
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal