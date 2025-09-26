Adesval, con sede en Coria, activa el emprendimiento en el Valle del Alagón con un convenio

El Centro Cultural El Pósito de Pozuelo de Zarzón será el escenario de una jornada que permitirá dar a conocer el programa Tierra de Oportunidades y que tendrá lugar el próximo lunes 29 de septiembre. Así lo ha dado a conocer la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) que ha explicado que este programa pretende reactivar la vida y la actividad económica de la comarca, en colaboración con CaixaBank.

Durante esta actividad del lunes los asistentes podrán conocer de cerca a distintas personas emprendedoras que han apostado por el medio rural para poner en marcha sus respectivos negocios. Son cuatro proyectos ganadores de un concurso celebrado por la entidad. La jornada comenzará a las 9.30 horas y durará toda la mañana.