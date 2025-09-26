El Ayuntamiento de Coria licita la enajenación de seis solares en Puebla de Argeme

El Ayuntamiento de Coria, a través de una nota, ha anunciado que en cumplimiento de los principios de

transparencia, publicidad y concurrencia, se ha iniciado el proceso de licitación pública que tiene como principal objetivo la enajenación de solares de titularidad municipal en Puebla de Argeme. El objeto de la licitación es la venta de un total de seis solares. Estos, en concreto, están ubicados en las siguientes calles: Castaño número 3, Palmera números 64, 66, 68, 72 y 74, todas estas vías públicas están en la pedanía de Puebla de Argeme.

Estos terrenos van destinados a la construcción de viviendas en régimen de autopromoción con la única pretensión de promover el desarrollo urbanístico y facilitar nuevas oportunidades de inversión en el territorio.

Las ofertas o propuestas por parte de los interesados podrán presentarse hasta el próximo día 10 de octubre. Además, según el ayuntamiento, está prevista la celebración de la mesa de contratación el día 14 del mismo mes. Se podrán presentar de manera electrónica a través de la Plataforma de contratación del Sector Público. No obstante, desde el consistorio se recuerda la información sobre pliegos, plazos y la documentación necesaria esta en el perfil de contratante del ayuntamiento.