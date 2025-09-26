Riolobos exhibirá su patrimonio e historia el día 19 de octubre

El municipio de Riolobos se ha sumado a las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura 2025 y lo hará con la realización de una visita guiada por espacios que mostrarán a los participantes su arquitectura, vestigios y memoria. Esta actividad comenzará a las once de la mañana y se prevé que dura una hora y media. Habrá un máximo de 45 plazas.

Se visitará el cementerio municipal, obra del arquitecto Vicente Paredes (1840-1916), y la torre de la iglesia, con el cuerpo añadido en 1883 para el reloj público. También se analizarán la original concepción de la fachada del ayuntamiento y la reforma de la laguna con su balaustrada de los años 80 en el Parque Periurbano Cerro Tomillar. La ruta pondrá en valor la arquitectura tradicional de la Casa Grande del siglo XVIII, los vestigios de un lagar, puentes desaparecidos, ermitas y otros espacios singulares, en un ejercicio de recuperación de la memoria local.