Victoria García, de Coria, tercera ganadora del Premio Embajador Nacional del Año de la red Somos FP

La Cámara de Comercio de España, la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus, han elegido a Victoria García tercera ganadora del premio Embajador Nacional del Año de la red Somos FP que concede la Cámara de Comercio de España, la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus.

Victoria García, natural de Coria (Cáceres), estudió en el IES Caurium de Coria, especializándose en Administración y Finanzas. Realizó sus prácticas en GESTOPYME, una gestoría cacereña en Torrejoncillo. Junto a Victoria Sergio Fárago, ha resultado primer ganador de Embajador Nacional Somos FP 2024. Sergio estudió el Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad en el IES Clara del Rey, en Madrid y trabaja actualmente en una agencia de publicidad.

El segundo premio ha recaído en Diego Pacios, de Ponferrada (León) y titulado en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas por el en el IES Álvaro Yañéz de El Bierzo. Diego ha realizado prácticas en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

En los tres casos, el jurado ha reconocido su implicación y compromiso en la difusión de los beneficios y alta empleabilidad de la Formación Profesional entre otros jóvenes estudiantes. Los premiados han recibido un “cheque formación” por valor de 1.000, 850, y 600 euros, respectivamente.

La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, ha destacado que este premio “no es un trofeo para la estantería: es un altavoz para decir en voz alta lo que ya pasa en miles de aulas y talleres: que la FP no es una etiqueta, es una forma de llegar al primer empleo, a un proyecto propio y a un equipo que confía en ti”. Asimismo, Monterrubio ha incidido en que la FP “es una carrera de éxito, que enseña a hacer y no solo a memorizar, a resolver y no solo a responder, a trabajar en equipo, a comunicar y a aprender. Y sí, es una estrategia de este Gobierno: colocar a la FP en el centro del mapa del talento para que el sector productivo mire aquí cuando busque profesionales con actitud y competencias”.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, ha afirmado que: “estos premios, de los que este año celebramos la segunda edición, se crearon para agradecer vuestro compromiso y dar visibilidad a la importante tarea que realizáis. El hecho de pertenecer a la red ya os hace a todos merecedores de

este reconocimiento, porque pone de manifiesto que sois personas comprometidas, que os gusta trabajar por el bien común y que queréis contribuir a que todos los jóvenes tengan la oportunidad de optar a un futuro mejor. Esas cualidades y valores se evidencian cada vez que vais a dar una charla a un centro educativo, participáis en una feria de empleo o concedéis una entrevista”.

Por su parte, Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann, ha asegurado que “hoy no solo entregamos unos premios. Hoy renovamos un compromiso. El compromiso de seguir impulsando la FP dual como una opción atractiva, inclusiva y de calidad. De seguir escuchando a los jóvenes, apoyando a las empresas que apuestan por ellos, y trabajando por una sociedad en la que la formación y el empleo vayan más de la mano”.

El ganador, Sergio Fárago, ha expresado su agradecimiento por haber cursado Formación Profesional, “mi sueño era trabajar en una agencia de publicidad, y la FP es lo que pasó entremedias”. Fárago también ha destacado que participa en la red Somos FP para “transmitir” su experiencia en la FP. En el acto, celebrado en la sede de la Cámara de España, han asistido una representación de la red de embajadores Somos FP, además de cerca de 150 alumnos de los centros educativos IES Palomeras-Vallecas, IES María Moliner, e IES Clara del Rey, y representantes de empresas, centros educativos y cámaras de comercio.

La FP se ha convertido en una pieza clave para el futuro del mercado laboral español, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de adquirir formación teórica y práctica de manera simultánea en una empresa.