Sala de exposiciones en Moraleja
El artista Manuel Rueda Campos exhibirá sus obras en la Casa Toril de Moraleja
Las pinturas, que tratan distinta temática, pueden verse desde el 3 de octubre. Ese día la muestra se inaugurará a las ocho de la tarde
La Sala de Exposiciones Casa Toril de Moraleja, que se encuentra en la plaza de los Toros, 5, acogerá la exposición pictórica del artista y arquitecto Manuel Rueda Campos y que permanecerá abierta al público del 3 al 31 de octubre. La muestra lleva por título ‘Una mirada profunda al espacio intemporal’ y se inaugurará el viernes a las ocho de la tarde con la presencia del autor y del alcalde de Moraleja.
Una colección de obras en técnica mixta de temple y acrílico que abordan temas religiosos, mitológicos, alegóricos, costumbristas y bélicos, desde una perspectiva innovadora y personal. Desde el ayuntamiento se ha animado a ver estas obras en lo que es la primera exposición pública de Manuel Rueda, un creador con una profunda vinculación con Moraleja.
