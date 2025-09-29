El artista Manuel Rueda Campos exhibirá sus obras en la Casa Toril de Moraleja

La Sala de Exposiciones Casa Toril de Moraleja, que se encuentra en la plaza de los Toros, 5, acogerá la exposición pictórica del artista y arquitecto Manuel Rueda Campos y que permanecerá abierta al público del 3 al 31 de octubre. La muestra lleva por título ‘Una mirada profunda al espacio intemporal’ y se inaugurará el viernes a las ocho de la tarde con la presencia del autor y del alcalde de Moraleja.

Una colección de obras en técnica mixta de temple y acrílico que abordan temas religiosos, mitológicos, alegóricos, costumbristas y bélicos, desde una perspectiva innovadora y personal. Desde el ayuntamiento se ha animado a ver estas obras en lo que es la primera exposición pública de Manuel Rueda, un creador con una profunda vinculación con Moraleja.