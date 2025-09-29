El Ayuntamiento de Valverde del Fresno aprueba ayudas por nacimientos y adopción

El Ayuntamiento de Valverde del Fresno ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de hijos de 2025. El plazo de presentación de solicitudes se abre el 30 de septiembre y estas ayudas tienen como finalidad sufragar gastos iniciales como consecuencia del nacimiento, acogimiento o adopción de niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

De la misma manera, se busca fomentar la economía local. Como máximo se dará una ayuda por niño y en el caso de partos múltiples se darán tantas ayudas como niños hayan nacido.

El ayuntamiento destina un total de 4.000 euros y el importe máximo de la subvención para cada beneficiario será de hasta 500 euros por hijo. Son gastos subvencionables productos destinados a alimentación, accesorios, ropa, salud e higiene, incluidos los productos de farmacia para las vacunas, siempre en establecimientos del pueblo.