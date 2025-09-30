El Ayuntamiento de Coria recibe una distinción por el uso de la plataforma SVIsual

El Ayuntamiento de Coria ha sido reconocido como miembro de la Red de Ayuntamientos Accesibles, una distinción otorgada por el uso de la plataforma SVIsual, herramienta que promueve la accesibilidad y la comunicación inclusiva para personas sordas mediante servicios de videointerpretación en lengua de signos.

Este galardón llega dentro de la celebración del XXV aniversario de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas), desarrollado en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas. El acto de entrega tuvo lugar el 27 de septiembre, en el Complejo Cultural San Francisco, con representantes institucionales y entidades sociales de toda la región. En representación del ayuntamiento cauriense acudió el concejal de Servicios Sociales, Raúl Sánchez, que fue el encargado de recoger el reconocimiento. El concejal expresó el compromiso del consistorio con la inclusión. «Seguiremos trabajando en avanzar hacia una ciudad cada día más inclusiva y accesible para todos», declaró. Con este distintivo, el ayuntamiento refuerza su compromiso con políticas de accesibilidad y da un paso más en su objetivo de construir una ciudad abierta, equitativa y sensible a las necesidades de toda la ciudadanía.