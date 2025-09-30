Exponen a información pública el informe para la bandera de Coria

El expediente de adopción de la bandera de la ciudad de Coria se expone al público con el objeto de que pueda ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Coria.

Precisamente, hoy 30 de septiembre, el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP) informó de la aprobación inicial que se realizó en sesión ordinaria por el pleno de la corporación, justo el 17 de septiembre. Ahora, este expediente está sujeto a las reclamaciones y alegaciones que se consideren oportunas durante un plazo de veinte días a contar desde el 20 de septiembre. Precisamente, hace unos días el ayuntamiento presentó el diseño de dicha bandera y que refleja, entre otros elementos, un león coronado y castillos.