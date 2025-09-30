Licitan el aprovechamiento de pastos de la dehesa de la pedanía de Coria, Puebla de Argeme

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado la apertura del proceso de licitación pública para la contratación de aprovechamiento de pastos en la dehesa de Puebla de Argeme. El objeto del contrato es el arrendamiento de un cercado de terreno de unas 9.500 hectáreas, para aprovechamiento de pastos y bellota, excluyéndose la explotación de leña de las encinas. La duración del contrato será desde el 19 de noviembre hasta noviembre de 2027.

El contrato podrá prorrogarse por dos anualidades más, de un año de duración cada una, por acuerdo del ayuntamiento, adoptado expresamente antes de su finalización. Las ofertas podrán presentarse hasta el día 7 de octubre estando prevista la celebración de la mesa de contratación el día 8 de octubre. Se podrán presentar de manera electrónica a través de la Plataforma de contratación del Sector Público. Toda la información está disponible en la web municipal.