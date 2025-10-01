Coria celebrará el día 7 un encuentro de ‘Ellas Lideran’ que enseñará estrategias comerciales eficaces

El martes 7 de octubre se celebrará en Coria un nuevo encuentro de ‘Ellas Lideran’ con el lema ‘Arquitectura comercial: claves para estructurar tu área comercial para crecer’, de la mano de Silvia Matesanz, con más de 18 años de experiencia en estrategia empresarial.

Será a las 9.30 horas en el Palacio Ducal de Alba de Coria y también expondrán su experiencia mujeres emprendedoras como la cauriense, Isabel Ramos, fundadora de VisionarIA. Durante el encuentro se explicará cómo dotar a equipos comerciales de herramientas prácticas y estrategias que potencien sus resultados. Además de cómo estructurar un equipo de ventas para crecer de forma sostenible, cómo definir al cliente ideal, diseñar el ciclo comercial y establecer alianzas estratégicas.