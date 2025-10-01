Literatura
La biblioteca municipal de Coria convoca un concurso para realzar el papel de mujeres escritoras
Los escritos tendrán una extensión máxima de un folio por ambas caras. El plazo de entrega de los trabajos finalizará el 13 de octubre
La Biblioteca Municipal ‘Rafael Sánchez Ferlosio’, que depende del Ayuntamiento de Coria, se suma a la celebración a nivel nacional de la IX edición del Día de las Escritoras que tiene como objetivo reivindicar el legado y la labor de las mujeres escritoras a lo largo de la historia. Esta efeméride, que se celebra cada año el lunes más cercano al 15 de octubre, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús, busca dar visibilidad a las voces femeninas en la literatura, que en ocasiones, son silenciadas y olvidadas.
Por ello, este año, la biblioteca cauriense propone una actividad novedosa como es escribir una carta manuscrita a una autora significativa para cada participante. La iniciativa invita a todos a reflexionar y conectar emocionalmente con aquellas escritoras que les han marcado, emocionado o inspirado, ya sea por afinidad, admiración o descubrimiento reciente.
Las cartas pueden enviarse de tres formas: por correo electrónico a: biblioteca@coria.org; por correo postal a Biblioteca Municipal Rafael Sánchez Ferlosio. Plazuela de Santiago Coria o entregarse en la propia biblioteca. Tendrán una extensión máxima de un folio por ambas caras. El plazo de entrega finalizará el 13 de octubre y el día 14 se anunciará la carta ganadora.
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- La Feria Rayana 2025 de Moraleja se despide tras cuatro días de convivencia e intercambio comercial
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- Pescueza comienza los trabajos de la primera fase de la piscina pública
- Las peñas ya pueden registrarse para las fiestas de Los Cristos de Calzadilla