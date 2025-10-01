La biblioteca municipal de Coria convoca un concurso para realzar el papel de mujeres escritoras

La Biblioteca Municipal ‘Rafael Sánchez Ferlosio’, que depende del Ayuntamiento de Coria, se suma a la celebración a nivel nacional de la IX edición del Día de las Escritoras que tiene como objetivo reivindicar el legado y la labor de las mujeres escritoras a lo largo de la historia. Esta efeméride, que se celebra cada año el lunes más cercano al 15 de octubre, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús, busca dar visibilidad a las voces femeninas en la literatura, que en ocasiones, son silenciadas y olvidadas.

Por ello, este año, la biblioteca cauriense propone una actividad novedosa como es escribir una carta manuscrita a una autora significativa para cada participante. La iniciativa invita a todos a reflexionar y conectar emocionalmente con aquellas escritoras que les han marcado, emocionado o inspirado, ya sea por afinidad, admiración o descubrimiento reciente.

Las cartas pueden enviarse de tres formas: por correo electrónico a: biblioteca@coria.org; por correo postal a Biblioteca Municipal Rafael Sánchez Ferlosio. Plazuela de Santiago Coria o entregarse en la propia biblioteca. Tendrán una extensión máxima de un folio por ambas caras. El plazo de entrega finalizará el 13 de octubre y el día 14 se anunciará la carta ganadora.