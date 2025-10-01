Por el Día del Mayor
Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
La programación incluye animación y actividades culturales y comenzará a las 10.30 horas
La Asociación Amigos de Pescueza celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con unas Jornadas de Envejecimiento Activo e Intergeneracional con el apoyo de Fundación La Caixa, a través de CaixaBank y la colaboración del ayuntamiento. Esto será el viernes 3 de octubre a partir de las 10.30 horas con la participación de vecinos, alumnado del colegio público Camilo Hernández de Coria y a personas mayores de Cachorrilla, Portaje, Ceclavín, Casillas de Coria y Pescueza. Se comenzará a las 10.30 en la plaza Mayor con un acto inaugural en el que intervendrán, entre otras personas, Agustina Fernández, alcaldesa de Pescueza; A lo largo de la mañana se desarrollarán actividades culturales y de animación, organizadas por el grupo Zaragata.
«Estas jornadas buscan reconocer la importancia de nuestros mayores y ofrecer espacios donde compartir y disfrutar de la comunidad de manera activa», manifestó Cristina Iglesias, presidenta de la asociación.
