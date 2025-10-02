El Ayuntamiento de Coria licita el servicio de sonido e iluminación para eventos

El Ayuntamiento de Coria saca a licitación el servicio de Sonido e Iluminación para eventos durante el periodo 2025-2026, es decir, que la duración del contrato será de 1 año, con un período de prestación del servicio entre el 18 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026, comenzando en 2025. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes con toda la documentación hasta el 16 de octubre del presente.

Desde el ayuntamiento se recordó que se organizan diversos eventos deportivos y culturales a lo largo del año, que requieren la instalación de equipos de sonido, iluminación e imagen, así como de servicios aparejados a dichos eventos. Constituye el objeto del contrato, el servicio de equipos de sonido y pantalla de proyección, así como el servicio técnico para montaje y control de dichos equipos y pantallas para eventos organizados por el ayuntamiento al no disponer este ni de equipos ni personal cualificado.