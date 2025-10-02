Por un año
El Ayuntamiento de Coria licita el servicio de sonido e iluminación para eventos
Contratará este servicio ante la no disponibilidad de medios ni personal técnico cualificado
El Ayuntamiento de Coria saca a licitación el servicio de Sonido e Iluminación para eventos durante el periodo 2025-2026, es decir, que la duración del contrato será de 1 año, con un período de prestación del servicio entre el 18 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026, comenzando en 2025. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes con toda la documentación hasta el 16 de octubre del presente.
Desde el ayuntamiento se recordó que se organizan diversos eventos deportivos y culturales a lo largo del año, que requieren la instalación de equipos de sonido, iluminación e imagen, así como de servicios aparejados a dichos eventos. Constituye el objeto del contrato, el servicio de equipos de sonido y pantalla de proyección, así como el servicio técnico para montaje y control de dichos equipos y pantallas para eventos organizados por el ayuntamiento al no disponer este ni de equipos ni personal cualificado.
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- Pescueza comienza los trabajos de la primera fase de la piscina pública
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- Las peñas ya pueden registrarse para las fiestas de Los Cristos de Calzadilla