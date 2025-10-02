Evento solidario
La Marcha Rosa cumplirá su X edición el día 18 de octubre en Coria
La caminata comenzará a las 17.30 horas y tendrá el inicio y llegada en la plaza de la Solidaridad. Además podrán adquirirse productos
El 18 de octubre tendrá lugar la X Marcha Rosa que se desarrollará por las calles de Coria a partir de las 17.30 horas con salida y llegada desde la plaza de la Solidaridad, junto a la casa de la cultura. Precisamente, este evento ha sido presentado en esta semana en un acto con la asistencia de la alcaldesa, Almudena Domingo, y ediles del consistorio. Así como la delegada de la Asociación Oncológico en Coria, Linda de la Hija, y demás miembros de la asociación.
La marcha se realizará con el mismo itinerario que en años anteriores. Además, se llevará a cabo la venta de artículos, cuyo importe íntegro va destinado a la investigación de esta enfermedad. El público podrá adquirir camisetas ‘lazo 2025’, pulseras ‘Proyecto colgadores solidarios’, pañuelos AOEx’, llaveros y pulseras. Los puntos de venta serán la sede de AOEx Coria, los martes y miércoles 11.00 a 13.00 horas, en el mercadillo semanal, los días 2, 9, 16 de octubre y en la plaza de la Solidaridad el mismo día de la marcha, de 10.00 a 14.00 horas. Desde la asociación y el ayuntamiento de Coria se anima a todos los vecinos de la localidad a participar en este tipo de actividades, que servirán para concienciar y visibilizar esta enfermedad que afecta cada año a un alto porcentaje de mujeres.
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- Pescueza comienza los trabajos de la primera fase de la piscina pública
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- Las peñas ya pueden registrarse para las fiestas de Los Cristos de Calzadilla