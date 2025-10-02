Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento solidario

La Marcha Rosa cumplirá su X edición el día 18 de octubre en Coria

La caminata comenzará a las 17.30 horas y tendrá el inicio y llegada en la plaza de la Solidaridad. Además podrán adquirirse productos

Acto de presentación de la próxima marcha del día 18 de Aoex, en Coria.

Acto de presentación de la próxima marcha del día 18 de Aoex, en Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El 18 de octubre tendrá lugar la X Marcha Rosa que se desarrollará por las calles de Coria a partir de las 17.30 horas con salida y llegada desde la plaza de la Solidaridad, junto a la casa de la cultura. Precisamente, este evento ha sido presentado en esta semana en un acto con la asistencia de la alcaldesa, Almudena Domingo, y ediles del consistorio. Así como la delegada de la Asociación Oncológico en Coria, Linda de la Hija, y demás miembros de la asociación.

La marcha se realizará con el mismo itinerario que en años anteriores. Además, se llevará a cabo la venta de artículos, cuyo importe íntegro va destinado a la investigación de esta enfermedad. El público podrá adquirir camisetas ‘lazo 2025’, pulseras ‘Proyecto colgadores solidarios’, pañuelos AOEx’, llaveros y pulseras. Los puntos de venta serán la sede de AOEx Coria, los martes y miércoles 11.00 a 13.00 horas, en el mercadillo semanal, los días 2, 9, 16 de octubre y en la plaza de la Solidaridad el mismo día de la marcha, de 10.00 a 14.00 horas. Desde la asociación y el ayuntamiento de Coria se anima a todos los vecinos de la localidad a participar en este tipo de actividades, que servirán para concienciar y visibilizar esta enfermedad que afecta cada año a un alto porcentaje de mujeres.

