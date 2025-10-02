Organiza Ayuntamiento de Moraleja
Nueve hosteleros participarán en la V edición ‘Moraleja, Tapas Friday’
Se celebrará todos los viernes desde el 10 de octubre hasta el 14 de noviembre a partir de los 20.00 horas hasta el horario de cierre
El Ayuntamiento de Moraleja pone en marcha la V edición de Moraleja, Tapas Friday que busca dinamizar y poner en valor el sector hotelero de la localidad a través de la gastronomía. Se celebrará todos los viernes, siendo el primero el 10 de octubre y el último el 14 de noviembre en horario de 20.00 horas hasta el horario de cierre.
Cada establecimiento ofrecerá a sus clientes una tapa común, a un precio de 2,50 euros. Cada semana la tapa tendrá un tema diferente bajo los títulos; ‘Viernes con huevos’, ‘Moraleja de Pulguitas’, ‘Algo se está guisando en Moraleja’, ‘¡Feliz viernes de la mini hamburguesa’, ‘Todo a la carne’ y ‘Viernes de Tostas’. Participan nueve negocios que tratarán de dar a conocer el municipio a través de los sentidos y sabor de cada tapa.
