El autor del cartel de la Encamisá de Torrejoncillo recibirá un premio de 600 euros

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Torrejoncillo premiará con 600 euros a la persona creadora del cartel ganador para representar y promocionar las próximas fiestas de La Encamisá, declaradas de Interés regional. Las fotografías o trabajos presentados deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún concurso anterior. Se podrá presentar un máximo de tres obras y los materiales y la técnica que se emplee queda a la elección del autor teniendo en cuenta que se pueda digitalizar el trabajo para su impresión.

Con los trabajos presentados se hará una exposición en el salón de entrada de la casa de la cultura Raúl Moreno Molero y el plazo de presentación finalizará el 31 de octubre a las 20.00 horas. Los trabajos deberán presentarse con buena resolución y las medidas serán proporcionales a A3 (vertical). Podrán enviarse impresos o en formato digital (JPEG/PNG). El jurado podrá declarar el concurso desierto.