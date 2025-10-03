El Ayuntamiento de Coria pide que se cumplan los horarios de depositar residuos

El Ayuntamiento de Coria ha pedido la colaboración ciudadana para conseguir una ciudad más limpia y, a través de una nota, ha apelado al «sentido común y a la buena disposición de toda la ciudadanía». De esta manera, pide que se cumplan las normas de la Ordenanza Municipal de Convivencia sobre la recogida de las basuras.

En este sentido, detallan que el horario de invierno para el depósito de los residuos urbanos como son basuras orgánicas será de 19.00 a 6.00 horas de la madrugada, desde octubre hasta abril. Los muebles y otros enseres tendrán el mismo horario pero únicamente en los días 1 y 15 de cada mes. Si estos días coincidieran con vísperas de festivo, se depositarán el mismo día de la fiesta. En caso de encontrarse saturado alguno de los recipientes, el depósito se efectuará en los más cercanos, sin que por este motivo puedan quedarse fuera de los contenedores.

Igualmente, el ayuntamiento recuerda que no se permite arrojar escombros aunque sean de poca entidad ni restos de poda en los contenedores, dado que esta práctica, atasca el sistema de compactado del camión de recogida. Finalmente, recalcan que depositar residuos sin respetar los horarios tendrán una sanción muy grave de multa de hasta 1.500 euros.