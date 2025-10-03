Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aves silvestres

El concurso fotográfico ‘Moraleja Vuela’ 2025 abrirá el plazo el día 21 de octubre

Se convocan dos modalidades y los premios serán económicos. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco imágenes

Exposición sobre aves, en un actividad en Moraleja.

Exposición sobre aves, en un actividad en Moraleja. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado las bases del Concurso Fotográfico de Naturaleza Moraleja Vuela 2025. La participación en el concurso está abierta a todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía y la temática versará sobre aves silvestres, estableciéndose las siguientes categorías: A vista de Grulla y el Premio Especial Fotógrafo Serragatino. En la valoración de las imágenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: originalidad, composición y calidad de las imágenes; también la dificultad para lograrla y técnica empleada; y la singularidad o espectacularidad de las escenas. Cada autor puede participar con un máximo de cinco imágenes. El plazo se mantendrá abierto desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre y los premios serán económicos.

