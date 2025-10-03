El concurso fotográfico ‘Moraleja Vuela’ 2025 abrirá el plazo el día 21 de octubre

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado las bases del Concurso Fotográfico de Naturaleza Moraleja Vuela 2025. La participación en el concurso está abierta a todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía y la temática versará sobre aves silvestres, estableciéndose las siguientes categorías: A vista de Grulla y el Premio Especial Fotógrafo Serragatino. En la valoración de las imágenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: originalidad, composición y calidad de las imágenes; también la dificultad para lograrla y técnica empleada; y la singularidad o espectacularidad de las escenas. Cada autor puede participar con un máximo de cinco imágenes. El plazo se mantendrá abierto desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre y los premios serán económicos.