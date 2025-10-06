Comienzan los trabajos para la nueva iluminación artística de la catedral de Coria

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha anunciado el inicio de las obras de iluminación eficiente/artística de la Catedral Santa María de la Asunción, el monumento más emblemático de la ciudad. La empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos es la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE), con un presupuesto de 129.975,15 euros.

«Una mejora muy necesaria que llevamos tiempo trabajando junto a la Diputación Provincial y el Obispado, desde la legislatura pasada, ahora gracias al PlNA DE Sostenibilidad Turística en Destino Valle del Alagón se hace realidad», manifestó.

Se trata de un ambicioso proyecto de mejora de la iluminación ornamental de la Catedral, uno de los principales símbolos patrimoniales y culturales de la ciudad. Esta actuación tiene como objetivo modernizar la instalación eléctrica existente mediante el uso de tecnología LED de alta eficiencia energética, contribuyendo así a la conservación del entorno, el ahorro energético y la puesta en valor del patrimonio histórico.

El proyecto contempla la instalación de nuevos proyectores LED tanto en el propio monumento como en su entorno inmediato. El fin es realzar la belleza arquitectónica de la catedral de noche.