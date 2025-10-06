El día 18 se celebrará la III edición del cross nocturno 10K y 5 K 'Ciudad de Coria'

El sábado 18 de octubre tendrá lugar el Cross Nocturno 10K y 5K ‘Ciudad de Coria’, que en su tercera edición se presenta con el lema ‘Corre contra el cambio climático. Este evento constará de una salida conjunta de ambas distancias, siendo la hora de inicio a las ocho de la tarde desde la plaza de la Catedral, concediéndose un tiempo máximo de 1 hora 15 minutos.

Habrá un primer plazo de inscripción hasta el 15 de septiembre; un segundo plazo hasta el día 16 de dicho mes y un tercer plazo del 13 al 16 de octubre. Los premios consistirán en trofeos y medallas.

El circuito del 10k es 100% urbano, por asfalto y pavimento, se trazará a 3 vueltas, discurriendo por casco histórico y en el circuito del 5k se trazará a 1 vuelta y media, por el mismo recorrido.