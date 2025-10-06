Inician las clases en el centro de educación para adultos de Coria

El Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA) de Coria, que se ubica en la calle Cervantes, inicia sus clases esta semana con una amplia oferta formativa para el nuevo curso 2025-2026. El programa incluye Educación Secundaria para Adultos (ESPA), Formación Profesional de Grado Básico en Cocina y Restauración, con doble titulación de ESO y Certificado de FP, y el Certificado Profesional de Nivel 2 en Pastelería, clases de español para inmigrantes y de inglés para viajeros. Así como digitalización aplicada al entorno profesional y talleres en colaboración con el ayuntamiento.

Entre estos se incluyen pintura, corte y confección del traje regional, memoria, portugués, informática y nuevas tecnologías, así como propuestas novedosas: lectura, comunicación afectiva e inglés para viajeros. Desde el centro se explica que la oferta formativa se elabora en base ala demanda de años anteriores y las sugerencias del alumnado.