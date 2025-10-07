La biblioteca pública municipal de Acebo se suma al préstamo digital

La biblioteca pública de Acebo que depende del ayuntamiento, sigue modernizándose y ha anunciado su incorporación al préstamo digital. De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de la lectura en formato electrónico con los 8 libros en formato digital -eBooks- disponibles y un amplio catálogo de libros digitales para todas las edades. Además, hay 8 ordenadores portátiles a disposición de los usuarios.

Por otro lado, el municipio será escenario de un taller de lectura y escritura de autoras y autores que escriben desde lo rural y lo diverso —como María Sánchez, Elpidio Domínguez Ruiz o Jonathan Arribas—, y compartirán sus propias voces a través de la escritura. Esto será el 15 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Rural. En horario de 17.00 a 19.30 horas. Al finalizar, se recogerán los textos y reflexiones en una publicación colectiva. Este proyecto cuenta con una ayuda por parte del Ministerio de Cultura.