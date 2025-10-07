Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ayuntamiento ofrece nuevo servicio

La biblioteca pública municipal de Acebo se suma al préstamo digital

El 15 de octubre habrá un taller de lectura y escritura desde las 17.00 hasta las 19.30 horas

Acto de ‘Lecturas al fresco’ que organizó la biblioteca el día 4.

Acto de ‘Lecturas al fresco’ que organizó la biblioteca el día 4. / CEDIDA

Nieves Agut

La biblioteca pública de Acebo que depende del ayuntamiento, sigue modernizándose y ha anunciado su incorporación al préstamo digital. De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de la lectura en formato electrónico con los 8 libros en formato digital -eBooks- disponibles y un amplio catálogo de libros digitales para todas las edades. Además, hay 8 ordenadores portátiles a disposición de los usuarios.

Por otro lado, el municipio será escenario de un taller de lectura y escritura de autoras y autores que escriben desde lo rural y lo diverso —como María Sánchez, Elpidio Domínguez Ruiz o Jonathan Arribas—, y compartirán sus propias voces a través de la escritura. Esto será el 15 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Rural. En horario de 17.00 a 19.30 horas. Al finalizar, se recogerán los textos y reflexiones en una publicación colectiva. Este proyecto cuenta con una ayuda por parte del Ministerio de Cultura.

