Un coloquio en Coria tratará ‘el arte de acompañar al final de la vida’

La Asociación Española Contra el Cáncer ofrecerá un café-coloquio que tendrá como título ‘El arte de acompañar al final de la vida’ y que será el jueves 9 de octubre, con motivo del Día Mundial de Cuidados Paliativos. Tendrá lugar en el Hotel AHC Palacio de Coria a partir de las 11.00 horas y será un espacio cercano para compartir experiencias vitales, hablar sin tabúes sobre la enfermedad y conocer el acompañamiento que se ofrece en la fase final de la vida.

Contará con la participación de voces expertas, como Alicia Ramos, psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer e integrada en el equipo de cuidados paliativos de Cáceres; entre otras personas expertas. El público podrá realizar preguntas y la entrada es gratuita previa inscripción.