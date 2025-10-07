La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes

La XI edición de la Ruta Senderista Valle del Esperabán tendrá lugar el 16 de noviembre en Las Hurdes, concretamente, en Castillo, alquería de Pinofranqueado. Esta ruta es una de las más esperadas a nivel regional por su enclave paisajístico privilegiado. Este escenario natural es muy atractivo en otoño por la intensidad del colorido.

Para esta edición se proponen las siguientes tres opciones de ruta: una ruta larga de 20 kilómetros con 650 metros de desnivel positivo con salida a las 8.30 desde Castillo; una ruta media de 12 con 400 metros de desnivel positivo con salida a las 9.30; y la ruta familiar de 3 kilómetros. El plazo de inscripción acaba el 13 de noviembre. Organizan Agrupación Deportiva IES Gregorio Marañón y ayuntamiento de Pinofranqueado.