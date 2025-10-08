El Arciprestazgo de Cáritas Coria elabora un plan de trabajo con distintas acciones

El Arciprestazgo de Cáritas de Coria se ha reunido, recientemente, con miembros de Cáritas entre los que se encuentran los municipios y pedanías La Moheda de Gata, Moraleja, Casas de Don Gómez, Coria, Puebla de Argeme, Torrejoncillo, Cañaveral, excusándose Zarza la Mayor, Calzadilla, Pedroso de Acim. Así lo ha hecho saber dicho Arciprestazgo en una nota en la que explica que el encuentro comenzó dando la bienvenida a los sacerdotes nuevos trasladados a Cañaveral, Portezuelo, Acehúche, Ceclavín, y Zarza la Mayor.

Seguidamente, se comenzó con la organización para este nuevo curso, utilizando el lema ‘Como brotes de olivo entorno a la mesa’, y comenzar con la organización de la ruta por la dignidad que se celebrará ene Cañaveral.

Otro de los puntos que se trataron fue seguir colaborando con la delegación de la Infancia, además de preparar la campaña de recogida de ropa, para dar paso a uno de los temas que se dará especial relevancia como son los retos sobre el voluntariado. «Es el reto de la comunicación por el que vamos a comenzar, ya que fue el más votado para comenzar a trabajar, estableciendo varias acciones, entre estas, dar información dentro y fuera». También se trató la campaña ‘Nadie sin hogar’.