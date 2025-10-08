Ingresos y gastos
El Ayuntamiento de Robledillo de Gata cuenta con 309.000 euros de presupuesto para 2025
En inversiones reales se destinan 210.000 y para el área de personal 154.685 euros
El Ayuntamiento de Robledillo de Gata ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2025 con unos ingresos y gastos de 309.951,25 euros. En el apartado de ingresos en impuestos directos se recogen 32.335 euros, en indirectos 2.140, en tasas y otros ingresos 51.094; en transferencias corrientes 181.478,53 y en ingresos patrimoniales 42.903,13.
Por otro lado, en lo que concierne a la partida de gastos, en el área de personal se destinan 154.685,42 euros, en bienes corrientes y servicios. 107.500, en gastos financieros. 700, en transferencias corrientes 37.065,83 y en inversiones reales se van a destinar 210.000 euros.
De la misma manera, se dio el visto bueno a la plantilla de trabajadores con personal funcionario que incluye secretario-interventor; laboral eventual: 1 administrativo, 3 operarios programas empleo, 1 programa Integra. También altor cargos como alcalde con dedicación parcial.
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria
- Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación