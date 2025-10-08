El Ayuntamiento de Robledillo de Gata cuenta con 309.000 euros de presupuesto para 2025

El Ayuntamiento de Robledillo de Gata ha aprobado el presupuesto general definitivo para el ejercicio 2025 con unos ingresos y gastos de 309.951,25 euros. En el apartado de ingresos en impuestos directos se recogen 32.335 euros, en indirectos 2.140, en tasas y otros ingresos 51.094; en transferencias corrientes 181.478,53 y en ingresos patrimoniales 42.903,13.

Por otro lado, en lo que concierne a la partida de gastos, en el área de personal se destinan 154.685,42 euros, en bienes corrientes y servicios. 107.500, en gastos financieros. 700, en transferencias corrientes 37.065,83 y en inversiones reales se van a destinar 210.000 euros.

De la misma manera, se dio el visto bueno a la plantilla de trabajadores con personal funcionario que incluye secretario-interventor; laboral eventual: 1 administrativo, 3 operarios programas empleo, 1 programa Integra. También altor cargos como alcalde con dedicación parcial.