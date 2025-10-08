Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca municipal de Coria retoma sus actividades del otoño cultural

Recientemente presentó el libro ‘Donde el agua calla’, cuyo autor es José María Martín Martín, en la actualidad Cronista de Coria

Acto de presentación del libro ‘Donde el agua calla’.

Nieves Agut

La biblioteca pública municipal de Coria ha retomado, el 26 de septiembre, su actividad cultural de otoño apoyando a los escritores locales. En esta ocasión, José María Martín Martín, Cronista de Coria, presentó su último libro titulado ‘Donde el agua calla’, y que ha sido editado por Tau editores.

La actividad mostró fotos antiguas que sumergen al espectador en el contexto histórico del libro y después introdujo al público en el universo de su novela con más de medio siglo de historia de España a través de la vida de una pareja campesina extremeña cuya existencia se ve marcada por la Guerra Civil, la posguerra y las sombras del franquismo. A su alrededor se teje una saga familiar donde el amor, la resistencia y la memoria se enfrentan a la represión y heridas colectivas.

