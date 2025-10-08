La biblioteca municipal de Coria retoma sus actividades del otoño cultural

La biblioteca pública municipal de Coria ha retomado, el 26 de septiembre, su actividad cultural de otoño apoyando a los escritores locales. En esta ocasión, José María Martín Martín, Cronista de Coria, presentó su último libro titulado ‘Donde el agua calla’, y que ha sido editado por Tau editores.

La actividad mostró fotos antiguas que sumergen al espectador en el contexto histórico del libro y después introdujo al público en el universo de su novela con más de medio siglo de historia de España a través de la vida de una pareja campesina extremeña cuya existencia se ve marcada por la Guerra Civil, la posguerra y las sombras del franquismo. A su alrededor se teje una saga familiar donde el amor, la resistencia y la memoria se enfrentan a la represión y heridas colectivas.