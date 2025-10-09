Hechos denunciados
El Aula de la Naturaleza sufre un acto de vandalismo en Riolobos
Desde el ayuntamiento se ha pedido colaboración a los ciudadanos con el fin de poder identificar al autor o autores
El Aula de la Naturaleza de Riolobos ha sido objeto de robos y actos vandálicos. Así lo ha anunciado el ayuntamiento que explica que en dichas instalaciones, «se han destrozado puertas y ventanas». Estos hechos han sido denunciados ante el cuartel de la Guardia Civil.
Así mismo desde el consistorio han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren para poder identificar a los ladrones. «Cualquier cosa sospechosa que hayan podido ver la noche del martes al miércoles será de gran valor para la Guardia Civil», manifestaron desde el consistorio.
Finalmente, recalcaron que estas instalaciones y dependencias «son bien municipales y no roban a un ayuntamiento, sino que roban el patrimonio de toda la población», subrayaron.
