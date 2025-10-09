El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza

El PSOE de Coria ha denunciado la «alarmante degradación», según recogen en una nota, que sufre el servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras en la ciudad, una situación que, dicen, «evidencia la pasividad e inacción del equipo de gobierno del Partido Popular». «El estado general de suciedad de las calles, la acumulación de residuos, la presencia de heces de aves, la proliferación de plagas de insectos y roedores «son una constante en muchos puntos de nuestra ciudad», dijeron. Esta situación, fácilmente comprobable por cualquier vecino o visitante, añadieron, afecta especialmente a los barrios del municipio,» los grandes olvidados por el actual gobierno local», señalaron.

Por todo ello, los socialistas caurienses piden al ayuntamiento que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para revertir esta situación, procediendo a la licitación urgente del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, cuya vigencia finalizó en 2023 y «cuyas prórrogas ya se encuentran agotadas».

«Con los servicios públicos no se juega. Los vecinos y vecinas de Coria merecen unas calles limpias, seguras y dignas, y un gobierno municipal responsable que garantice el bienestar de todos», manifestaron desde el PSOE local.