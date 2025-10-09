Solicitan que el centro de día de Coria se ponga en marcha

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Coria, Martín Franco, ha explicado a través de una nota emitida ayer que ha acordado con el grupo parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura que este lleve a la negociación de los Presupuestos de la Comunidad la apertura del centro de día cauriense. Esta es una infraestructura que lleva construida «hace ya tiempo, pero que aún no se ha puesto en marcha», afirmó.

Franco asegura que esta construcción, que fue cofinanciada por la Junta de Extremadura y el consistorio cauriense, «es una pena que no pueda estar en funcionamiento porque todavía falta por licitar el equipamiento y la gestión».

Martín Franco señaló que el centro de día «constituye una infraestructura muy esperada por la población de la tercera edad, no solo de Coria, sino también por los mayores de la Comarca del Valle del Alagón».